Сеул, , 12:53 — REGNUM Интерьер Hyundai i20 последнего поколения похож на салон седана Sonata восьмого поколения. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

У новинки, как и у Sonata восьмого поколения, есть четырёхспицевое рулевое колесо. Кроме того, у обеих моделей дисплеи цифровой «приборки» и информационно-развлекательной системы объединены в один блок.

Основным отличием от Sonata у i20 стало оформление блока климатической установки. Так, на Sonata управление климат-контролем осуществляется шайбой, а на i20 используется более продвинутая схема с селекторами температуры.

Однако, если сравнивать новый i20 с предшествующей моделью, то можно отметить, что в новинке салон очень сильно изменился.

Можно отметить, что со сменой поколения хэтчбек получил более дорогие отделочные материалы, аудиосистему Bose с семью динамиками и беспроводную зарядку для телефона.

Одной из «фишек» нового авто является графика рисованных шкал приборов, которые меняется в зависимости от выбора режима езды.

Напомним, премьерный показ модели Hyundai i20 нового поколения состоится 3 марта 2020 года на Женевском автомобильном салоне.

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