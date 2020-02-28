Париж, , 11:36 — REGNUM Французская компания DS Automobiles (принадлежит компании PSA Peugeot Citroen) раскрыла данные о концептуальной модели электрокара Aero Sport Lounge. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Длина автомобиля составляет пять метров. Машина имеет купеобразный кузов, а в качестве агрегата у неё электромотор от болида Формула-E. Производительность электродвигателя равна 680 л. с.

Спереди авто размещена фальшрадиаторная решётка необычной формы. «Обута» машина в колёсные диски размером 23 дюйма.

Что же касается салона, то он отделан плетеным трехкомпонентным микроволокном и маркетром из соломы. Над его оформлением трудились специалисты из ателье Lison de Caunes.

Отдельно стоит выделить виртуальную «приборку». В Aero Sport Lounge данные о поездке проецируются при помощи проекции на переднем стекле. Кроме того, управление рядом функций осуществляется с помощью жестов и голосом.

Официальная премьера новинки состоится на автошоу в Женеве 3 марта текущего года.

Ранее компания DS Automobiles полностью рассекретила плагин-гибрид DS 9. Одной из особенностей новинки стала «умная» подвеска, которая сканирует дорогу на наличие дефектов.

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