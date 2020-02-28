Петропавловск-Камчатский, , 08:31 — REGNUM Тактику ведения морского боя одиночным кораблём успешно отработал Малый противолодочный корабль МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На учебном полигоне вблизи побережья Камчатки экипаж МПК Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по противовоздушной обороне в рамках сдачи курсовой задачи К-2. Для обозначения сил условного противника использовался противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации флота, который осуществил сброс парашютной мишени. Экипаж корабля своевременно обнаружил и уничтожил воздушную цель артиллерийским огнём из установки АК-176.

На следующем этапе, проводимом в Авачинском заливе, корабль успешно провёл серию артиллерийских стрельб по надводному кораблю условного противника, который имитировался буксируемой мишенью. Также на корабле была отработана постановка радиолокационных помех и оборона при стоянке на на незащищенном рейде.