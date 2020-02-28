Пекин, , 05:15 — REGNUM Доступ к компьютерной игре Plague Inc., являющейся симулятором пандемии, заблокирован в Китае решением властей страны, 27 февраля сообщает издание TechNode.

Приложение больше не могут скачивать пользователи гаджетов Apple и Xiaomi Причина блокировки неизвестна. По данным издания, игра пока доступна на платформе Steam.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января из-за вспышки коронавируса был зафиксирован скачок продаж Plague Inc. в Steam.

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