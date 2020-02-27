Москва, , 23:43 — REGNUM Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах. Об этом сообщил журналистам астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

По словам Самуся, развертывание тысяч спутников связи на низких околоземных орбитах неминуемо приведет к помехам в работе астрономов и наземных телескопов.

По оценкам, не менее 30−40% астрономических снимков будут испорчены следами от «светящихся» отраженным от Солнца светом спутников системы Starlink, если Илон Маск реализует свой замысел.

Самусь отметил, что сейчас РАН готовит свое письмо для ООН. Ожидается, что 28 февраля вице-президент РАН Юрий Белагой обсудит детали письма.

Также Самусь рассказал, что Европейское космическое агентство поддерживает идею направить письмо с жалобой на Илона Маска в ООН. Европейское космическое агентство уже обратилось в национальные космические структуры стран Евросоюза, с тем, чтобы они выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем.

Напомним, что Илон Маск заявил о развертывании спутниковой системы Starlink для обеспечения широкополосного спутникового интернета на всей территории земного шара. Для этого он собирается запустить на орбиту более 40 тысяч малых спутников.

Есть аналогичный проект британской компании OneWeb, но там речь идет о меньшем числе спутников.