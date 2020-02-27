Москва, , 16:27 — REGNUM Для борьбы с противоправным контентом в интернете следует рассмотреть возможность разработать механизмы саморегулирования, направленные на создание общего стандарта взаимодействия площадок с пользователями. К такому выводу 27 февраля пришли участники заседании Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы заседания, аналогичная практика уже работает в рамках антипиратского меморандума и позволяет оперативно удалять нелегальный аудио‑ и видеоконтент. По мнению члена комиссии Бориса Едидина, интернет-платформы на своём сайте должны размещать политику противодействия распространению противоправного контента, содержащую перечень организационных мер по борьбе с контентом, также платформы должны обеспечивать возможность приёма обращений и регулярно публиковать отчёты о результатах борьбы с распространением подобной информации.

В свою очередь заместитель исполнительного директора руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин обратил внимание на то, что предоставление интернет-ресурсам возможностей саморегулирования по вопросам противодействия размещению противоправного контента является необходимой превентивной мерой, которая позволит оперативно удалять запрещённые законодательством пользовательские материалы. Тем самым, как полагает Липин, можно снизить как скорость и охват их распространения, так и нагрузку на правоохранительную и судебную систему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, сервисам «Яндекс.Видео» и «YouTube в России» грозит вечная блокировки из-за нарушения законодательства о пиратстве.

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