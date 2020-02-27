Берлин, , 15:46 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche инвестирует большую сумму в калифорнийскую компанию DSP Concepts, которая создаёт программное обеспечение для обработки аудиосигналов и звуков. Об этом сообщается на сайте AutoMobilSport.

Всего Porsche планирует вложить в DSP Concepts 14,5 млн долларов. Таким образом, объем инвестиций в компанию превысит 25 млн долларов. Стоит отметить, что ранее в DSP Concepts вложили свои средства такие компании, как BMW, Sony и другие.

«Все знакомы с уникальным звуком двигателя внутреннего сгорания Porsche. Мы перенесли этот важнейший элемент Porsche на наши первые электрические спортивные автомобили Tayca», — заявил вице-президент по развитию электрики и электроники в Porsche Оливер Сейферт.

Напомним, по итогам заездов на дистанции 402 метра электрический Porsche Taycan стал самым быстрым среди электрокаров. На тестовых заездах он достиг 209,81 км/ч, а сама дистанция была преодолена за 10,47 секунды.

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