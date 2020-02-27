Сеул, , 15:20 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai раскрыла информацию о модернизированной модели i30, официальная премьера которой намечена на 3 марта 2020 года. Об этом 26 февраля сообщается на сайте Motor1.

Модель i30 имеет обновление в трёх вариантах кузова: фастбек, хэтчбек и универсал.

Рестайлинговое авто получило другой дизайн передней части. Новинка снабжена узкими светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями в виде стрелки, фальшивой решёткой радиатора с объёмным рисунком.

«Обута» машины в легкосплавные колёсные диски размером 16 дюймов. По желанию клиентов можно приобрести авто с 18-дюймовыми дисками.

В качестве агрегата у автомобиля установлен трехцилиндровый турбированный мотор рабочим объёмом 1 л, производительность которого равна 118 л. с. Кроме того, новинка может оснащаться мягкой гибридной системой 48 В. Оба агрегата могут сочетаться либо с 6-скоростной «механикой» либо с 7-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением.

Напомним, автокомпания Hyundai получила в России Одобрение типа транспортного средства на полицейскую версию седана. Авто отличается от стандартной модели наличием специального оборудования, вес которого составляет всего 30 кг.

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