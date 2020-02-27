Москва, , 14:27 — REGNUM Новое поколение моделей Volkswagen Polo увеличилось на 93 мм, до 4483 мм. Об этом сообщается на сайте Allcarz.

Кроме того, авто стало шире на 7 мм и выше на 17 мм, чем предыдущая модель. Багажное отделение автомобиля увеличилось до 550 литров, а дорожный просвет вырос на 7 мм, до 170 мм.

Всего для России будут предложены четыре комплектации модели: Origin, Respect, Status и Exclusive.

В линейке моторов обновлённого Polo будет три мотора: движок рабочим объёмом 1,6 л производительностью 90 и 110 л. с., а также турбомотор мощностью 125 «лошадей» объёмом 1,4 л. Первые два агрегата сочетаются с 5-позиционной механической коробкой передач, а третий — с 7-скоростным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Ранее компания Volkswagen представила грузопассажирский фургон Caddy нового поколения, созданный на базе модульной платформы MQB.

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