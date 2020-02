Пекин, , 11:13 — REGNUM Крупный китайский разработчик коммерческих самолетов The Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. возобновил производство и строительство тестового центра в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании-подрядчике China Railway Construction Corporation, которая занимается строительством тестового центра, возобновление работы дополняется проведением профилактических мер по недопущению распространению нового коронавируса.

Производственный центр и испытательный центр будут во основном заниматься сборкой, покраской, летными испытаниями, доставкой и обслуживанием первого китайского реактивного лайнера ARJ21.