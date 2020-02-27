Москва, , 10:49 — REGNUM Уже в ближайшее время в России на маршрут сможет выйти российский беспилотный трамвай. Об этом сообщил генеральный директор АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ) Роман Новиков.

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Он отметил, что новое транспортное средство создаётся вместе с НПО автоматики и рядом других компаний, пишет ТАСС. На сегодняшний день осуществлена половина работ. Новиков добавил, что на прокрутку всех ситуаций, прописывание программ в «мозгах» трамвая требуется длительное время. По его словам, умная система беспилотных трамваев сможет распознавать драки и передавать информацию о них в полицию.

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«Если кто-то рисует граффити по маршруту или идёт драка, умная система может передать информацию в полицию, МЧС, уточнив координаты с помощью системы ГЛОНАСС», — уточнил гендиректор завода.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале испытаний на улицах Москвы первого в России беспилотного трамвая сообщалось зимой 2019 года. Он был разработан российскими компаниями Cognitive Technologies и «ПК Транспортные системы» на базе модели «Витязь-М». Уточнялось, что экспериментальный трамвай начнут тестировать на маршруте № 17 «Останкино — Медведково».