Усть-Катав, Челябинская область, , 10:43 — REGNUM Опытный образец первого в РФ пятисекционного трамвая в ближайшее время будет создан на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). Об этом рассказал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков в интервью ТАСС, опубликованном 27 февраля.

Пятисекционный трамвай не будет уступать европейским аналогам. Его вместимость будет больше, а стоимость будет близка к трёхсекционному. В будущем предприятие планирует создавать трамваи от двух до девяти секций по заказу городов.

Напомним, вагоностроительный завод в городе Усть-Катаве Челябинской области входит в «Объединенную ракетно-космическую корпорацию», которая является частью Роскосмоса.