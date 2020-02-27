Москва, , 09:18 — REGNUM Но форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот», впервые будет представлен новый модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с тепловизионным прицелом. Об этом заявил генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

«На предстоящей выставке Армия-2020 мы покажем новую версию БТР-82 — БТР-82АТ с комплектом дополнительных броневых и решётчатых экранов и новым прицельным комплексом с тепловизором и независимой линией визирования», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что командная управляемость БТР повышена за счёт установки новой цифровой радиостанции Р-168−25У и навигационной системы «Трона-А1», которая работает как со спутниками, так и в автономном режиме с использованием лазерного гироскопа.

Читайте также: На форум «Армия-2020» приглашены более 2,5 тыс. предприятий ОПК

Как сообщало ИА REGNUM, БТР-82АТ оснащен новым комбинированным двухканальным прицелом, который стабилизирован в вертикальной плоскости. Есть и лазерный дальномер. Этот прицел позволяет использовать 30-мм пушку и 7,62-мм пулемет в любое время суток.

Ночью можно также использовать тепловизор, защищенный от внешних помех. С помощью тепловизора можно обнаружить цели во время дождя, тумана, за облаками пыли, за маскировкой.

Кроме того, на БТР-82АТ появился комплект дополнительных отражающих экранов, изготовленных из броневой стали, а также специальные решетки. Боевые испытания машина прошла летом 2019 года.

Читайте также: Форум «Армия» и АРМИ в 2020 году пройдут одновременно — Шойгу