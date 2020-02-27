Саракиб, Сирия, , 08:01 — REGNUM Фрагмент воздушной операции против боевиков в сирийской провинции Идлиб опубликован на видео, соответствующие кадры 26 февраля распространило Radio Alborán.

https://twitter.com/radio_alboran/status/1232740568549208064

На них видно, как МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 Воздушно-космических сил России выпускают ложные тепловые ловушки, чтобы уйти от ракет боевиков.

За сутки террористы трижды заявляли о попытках сбить боевые самолеты, обстреливавшие их позиции.

Сегодня сирийские военные ведут сражения в районе города Саракиб, отбитого армией в начале февраля.

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