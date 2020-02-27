Коннектикут, США, , 02:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подлодка американских ВМС США «Колорадо» класса Virginia частично утратила часть стелс-покрытия после первого похода, сообщает Forbes.

Побывав в Арктике, в портах Норвегии и Шотландии, подлодка вернулась в США с огромными дырами в защитном покрытии корпуса.

Обозреватель издания отмечает, что проблема сохранения защитных покрытий не является новой. В условиях перепада высот и температур они не выдерживают нагрузок и отваливаются. Вместе с тем, на проблему обращали внимание еще осенью 2019 года, когда были выявлены фальсификации результатов тестов на качество стелс-оболочки подлодок.

Colorado принадлежит к поколению ударных подлодок типа Virginia. Она была введена в строй в 2018 году и считается новой. АПЛ базируется в порту Гротон штата Коннектикут.

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