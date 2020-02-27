Нанкин, Китай, , 01:05 — REGNUM Два ракетонесущих корабля вернулись в порт Морского спутникового отдела слежения и контроля Китая после выполнения миссий перевозки ракет «Чанчжэн», сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Корабль «Юаньван-21» вышел в поход 30 декабря 2019 года и перевез высокоорбитальную среднюю ракету-носитель нового поколения «Чанчжэн-7А». Вслед за ним отправился «Юаньван-22» с ракетой-носителем «Чанчжэн-5В Y1» до космодрома в провинции Хайнань на юге Китая. Ожидается, что первый полет прототипа нового пилотируемого космического корабля будет осуществлен в апреле.

«Юаньван-21» поставил рекорд, пробыв в походе 59 дней и пройдя более 8000 морских миль за один рейс, сообщил капитан корабля Ли Цзинь. Оба корабля семейства «Юаньван» стали первыми созданными специально для перевозки ракет. Помимо основной задачи, члены экипажа также провели учения и подготовку к интенсивным транспортным миссиям, которые намечены на этот год.