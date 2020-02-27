Пекин, , 00:33 — REGNUM Новый тип высокополимерного материала для фильтрующих слоев лицевых масок с лучшим защитным эффектом был запущен в массовое производство в Китае, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Дневной объем производства нового полимера составил 8 тонн. Одной тонны волокна, разработанного исследователями Нанкинского технического университета, достаточно для создания фильтровальных слоев для 200 тыс. масок N95 или 800 тыс. обычных медицинских масок.

Плотный фильтрующий слой маски, который способен эффективно изолировать вирусы, является ключевой технологии масок N95, сообщил профессор университета Чэнь Су. Из нового материала можно производить тончайшее волокно диаметром 65 нанометров для лучшей фильтрации вирусов, в то время как волокно, произведённое традиционной технологией, обычно имеет диаметр волокон несколько сотен нанометров.