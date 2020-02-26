Москва, , 17:50 — REGNUM В подразделения Российской армии поступят новые палатки с климат-контролем и системами отопления на газе или специальном жидком топливе, сообщает 26 февраля газета «Известия».

По информации источника издания, палатки нового образца обеспечат комфортный отдых военнослужащих при температуре воздуха до минус 50 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, в палатках будет предусмотрен гигиенический блок с умывальниками и запасом воды.

Такие временные жилища пригодятся в том числе и в мирное время, в частности, в зонах ЧС.

Первая партия таких палаток проходит испытания в подразделениях арктической 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Мурманской области.

Своевременный комфортный отдых позволит военнослужащим дольше сохранять боеспособность, концентрацию внимания и выносливость.

Палатки изготовлены из водонепроницаемой дышащей ткани с противомоскитными сетками, окнами из специального пластика и ветрозащитными шторками. Внутри есть тамбур, который в холодное время года поможет удерживать тепло во внутреннем помещении. Палатки могут быть изготовлены из ткани камуфляжного, защитного, белого, пустынного или другого цвета.

Энергоустановки палаток будут давать минимальный выхлоп и демаскирующих столбов дыма над палатками уже не будет.

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