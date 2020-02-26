Рига, , 16:21 — REGNUM Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали получать израильские противотанковые ракетные комплексы Spike, сообщает 26 февраля пресс-служба латвийского военного ведомства.

«Национальные вооруженные силы получили первые противотанковые ракетные системы Spike, следующие поставки ожидаются летом», — указано в пресс-релизе минобороны Латвии.

Точное количество полученных комплексов и боеприпасов для них не указано.

Поставки израильских ПТРК начались в рамках контракта на сумму 108 млн. евро.

Напомним, в 2018 году тогдашний министр обороны Латвии Раймонд Бергманис заявил, что это исторический контракт для национальных вооруженных сил и одна из крупнейших закупок в военной сфере.

Справка ИА REGNUM: израильский ПТРК Spike на сегодняшний день считаются одними из самых современных и эффективных противотанковых комплексов в мире.

Высокая точность попадания обеспечивается тем, что ракета с электронно-оптической системой наведения контролируется наводчиком-оператором через видеокамеру, вмонтированную в боеголовку боеприпаса.

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