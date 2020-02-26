Загреб, , 15:52 — REGNUM Хорватская компания Rimac представит на автовыставке в Женеве серийную версию гиперкара Rimac C_Two с электрическим агрегатом мощностью 2000 л. с. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

«Обут» суперкар будет в шины Pirelli, которые специально были разработаны для C_Two. Автомобиль оснастят тормозами Brembo со вторым набором суппортов для задних колёс. По бокам машины разместят воздухозаборники, которые будут охлаждать двигатель во время движения.

Отдельно стоит отметить изменения в салоне электрогиперкара. Большое количество деталей интерьера будет распечатано на 3D-принтере.

По имеющейся информации, название серийной версии модели будет заменено на более захватывающее. Стоить авто будет 2,1 млн долларов.

Напомним, компания Peugeot планирует представить на Женевском автосалоне модель Peugeot 508 PSE, которая способна набрать «сотню» за 4,3 секунды и разогнаться до 250 км/ч.

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