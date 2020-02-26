Москва, 26 февраля 2020, 15:13 — REGNUM В состав Воздушно-космических сил России поступил первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», сообщили 26 февраля в Минобороны РФ.
«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине», — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.
Отмечается, что военные уже провели тренировку по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
Напомним, по словам военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» стал долгожданной новинкой, поступившей в состав российских вооружений в конце прошлого года.
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