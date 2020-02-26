Берлин, , 12:17 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen готовит к премьере кроссовер под заводским индексом VW246, длина которого составит менее четырёх метров. Об этом сообщает издание Quatro Rodas.

Отмечается, что официальный дебют модели состоится на автомобильном салоне в бразильском городе Сан-Паулу в ноябре 2020 года. При этом у дилеров новинка появится в 2022 году.

Построено авто будет на платформе MQB A0 IN от модели Volkswagen Taigun, которая разрабатывалась специально для Индии. Что же касается колесной базы VW246, то её длина составит не более 2 550 мм.

Под капотом кроссовера автопроизводители установят мотор TSI мощностью 115 «лошадей» рабочим объёмом 1 л, который будет работать с 6-позиционной «механикой» или «роботом» DSG7. Для покупателей будет доступна модель только с передним приводом.

Автомобиль также будет оснащён антиблокировочной системой торможения (ABS), системой стабилизации, кнопкой запуска мотора и комплексом мультимедиа с большим сенсорным дисплеем.

Ранее компания Volkswagen представила новое поколение грузопассажирского фургона Caddy, созданного на базе модульной платформы MQB.

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