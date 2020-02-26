Берлин, , 11:54 — REGNUM На автовыставке в Женеве немецкая компания BMW готовится представить концепт электромобиля BMW i4. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам шеф-дизайнера немецкой марки Адриана ван Хойдонка, под чьим руководством создавался данный электрокар, это «идеальный BMW без вредных выбросов».

В качестве силовой установки концепт получит электромотор мощностью 530 л. с. Стоит отметить, что подобную производительность имеют восьмицилиндровые бензиновые двигатели на 4,4 л, которые устанавливаются во флагманские модели BMW.

С 0 до 100 км/ч BMW i4 разгоняется почти за 4 с. При этом максимальная скорость концепта составляет 200 км/час. Расстояние, которое концепт может проехать на одной зарядке, составляет 600 км. А заряжаются до 80% аккумуляторы за 35 минут.

Ранее стало известно, что BMW отзывает в России 191 автомобиль, что связано с неисправностью в электропроводке.

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