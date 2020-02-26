Вашингтон, , 11:36 — REGNUM В 2021 году американская компания Ford намерена собрать 200 тыс. автомобилей Bronco, включая стандартную модель и Bronco Sport. Об этом сообщается на сайте Automotive News.

Для более успешных продаж автокомпания разработала широкий перечень аксессуаров, состоящих из 150 позиций. Пока список аксессуаров для Ford Bronco не раскрывается. Вполне возможно, что туда войдут разные графические пакеты, светодиодные фары, колесные диски и прочее. Не исключено, что у новой модели будут различные варианты крыши.

Премьера стандартного Bronco состоится уже в марте текущего года, а более компактного Bronco Sport — в апреле 2020 года.

До дилерских центров первые вседорожники доберутся уже в следующем году.

Ранее тюнеры из американского ателье Mountune провели премьеру своей самой быстрой модели Ford Fiesta производительностью 232 л. с.

Читайте также: В США тестируют новый Ford F-150