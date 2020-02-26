Берлин, , 11:16 — REGNUM Подразделение Mercedes-Benz — AMG представило новый Mercedes-AMG GLA 45. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве. Mercedes-AMG GLA 45 создан на базе компактного кроссовера GLA второго поколения. Автомобиль получил решетку радиатора «Panamericana», которая выделяется вертикальными планками. Кроме того, машина получила новые колесные диски и блестящие черные акценты на кузове.

Под капотом новинки появился турбированный двигатель на 2 л производительностью 382 л. с. и 480 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением и система полного привода 4Matic. Автомобиль разгоняется до 96 км/час за 4,3 с. Максимальная скорость Mercedes-AMG GLA 45 составляет 250 км/час.

В конце 2020 года автомобиль в базовой версии появится в продаже в Соединенных Штатах, а вот на остальных рынках будет продаваться версия GLA 45 S. При этом самая производительная модель будет оснащаться двигателем на 415 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента.

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