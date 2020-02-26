Мехико, , 10:39 — REGNUM На американском предприятии Ford в Мексике с конвейера сошёл предсерийный экземпляр электрокара Ford Mustang Mach-E. Об этом сообщается на сайте Motor1.

В автокомпании ранее уже заявляли о важности перехода на электрокары. Новое авто должно стать основным конкурентом для электрокроссовера Tesla Model Y.

Отмечается, что новинка будет иметь несколько модификаций. Так, автолюбители смогут приобрести модель как со стандартным, так и с повышенным запасом хода. В самой полной комплектации электромобиль на одном заряде сможет преодолеть 480 км. Кроме того, клиент сможет выбрать между системой полного или заднего привода.

Первые модели Ford Mustang Mach-E появятся у клиентов в конце 2020 — начале 2021 года.

Напомним, тюнеры из американского ателье Mountune представили самую быструю модель Ford Fiesta. Мощность модели специалисты компании увеличили с 225 л. с. до 232 л. с.

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