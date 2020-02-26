Токио, , 10:21 — REGNUM Японского ателье Brilliant Exhaust оснастило старый лимузин Toyota Century новой выхлопной системой за 18 тыс. долларов. Об этом сообщается на канале Effspot в Youtube.

Лимузины Century производились с двигателем V12 на 5 л, мощность которого составляет 276 «лошадей» и 355 Нм крутящего момента. Тюнеры оборудовали автомобиль выхлопной системой, которая оказалась в четыре раза дороже самой машины.

Подержанный автомобиль обошелся новому владельцу в 4,5 тыс. долларов (примерно 293 976 рублей), а за установку новой выхлопной системы пришлось заплатить 18 тыс. долларов (около 1 175 904 рубля).

Установка новой выхлопной системы не сильно скажется на мощности двигателя, однако звук у авто будет уже другой.

Ранее стало известно, что тюнеры из американского ателье Mountune создали самую быструю модель Ford Fiesta, увеличив производительность мотора авто с 225 до 232 л. с.

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