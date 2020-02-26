Париж, , 09:57 — REGNUM Французская компания DS Automobiles (принадлежит компании PSA Peugeot Citroen) полностью рассекретила плагин-гибрид DS 9. Об этом сообщает издание Paultan.

Автопроизводители оснастили модель «умной» подвеской. Она сканирует дорогу на наличие дефектов. Также в авто есть светодиодная оптика, которая получает пять специальных настроек для различных условий движения.

Новинка относится к классу больших седанов. Агрегат авто состоит из бензинового двигателя PureTech, который работает с электромотором. Ёмкость аккумулятора равна 11,9 кВт-ч. Общая производительность силовой установки составляет 225 «лошадей». На одном заряде авто проедет около 40−50 км. Агрегат сочетается с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Отмечается, что в будущем DS 9 будет иметь более мощные моторы — на 250 и 360 л. с.

В продаже на мировом авторынке бизнес-седан появится уже в конце 2020 года.

Ранее компания Citroen представила обновлённую модель C3 в стиле кросса C4 Cactus.

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