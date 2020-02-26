Токио, , 08:50 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru снабдит рестайлинговый WRX STI 400-сильным мотором. Об этом сообщает интернет-портал Cnet.com.

Под капот WRX STI специалисты компании установят мощный турбомотор производительностью 400 л. с. рабочим объем 2,4 л при 490 Нм крутящего момента.

Данный тип двигателя уже используется на трех моделях компании — Ascent, Outback и Legacy. Однако в этих авто агрегат может выдавать только 260 «лошадей» при 376 Нм крутящего момента.

По имеющейся информации, производительность мотора обновлённого Subaru WRX STI удалось увеличить в 1,5 раза за счет усиленных внутренних узлов и модернизированных клапанов.

Напомним, в 2019 году компания Subaru реализовала в РФ 7 686 новых автомобилей. Это на 4% больше, чем в 2018 году.

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