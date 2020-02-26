Париж, , 08:18 — REGNUM Французская компания Peugeot представит на Женевском автосалоне модель бизнес-класса Peugeot 508 PSE. Об этом сообщается на сайте InsideEVs.

Переднюю ось машины вращает гибридный четырехцилиндровый двигатель, состоящий из двигателя внутреннего сгорания мощностью 197 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л и электромотора производительностью 110 л. с. Заднюю ось вращает электрический мотор мощностью 200 л. с.

Такая комбинация даёт возможность новинке разогнаться до 250 км/ч. От 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 4,3 секунды.

Что же касается внешности, то она не сильно отличается от серийной версии модели. Авто имеет иной передний бампер, диффузор и ряд аэродинамических элементов, придающих машине спортивный вид.

Внутри автомобиля установлена современная мультимедийная система с дисплеем размером 10 дюймов.

Ранее компания Peugeot совместно с китайским концерном Changan представили новый пикап Peugeot Landtrek. Продажи этой модели на авторынках Латинской Америки и Южной Африки стартуют в 2021 году.

Автомобиль был создан при участии инженеров.

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