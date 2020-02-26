Москва, 26 февраля 2020, 08:05 — REGNUM Переход на электронный вид оформления в банках договоров на получение потребительских кредитов, открытие вкладов и выдачу карт вполне ожидаем, так как перевод документооборота в цифровую форму в наше время вполне естественен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Виталий Ревзин.
По его словам, все перечисленное влияет и на оперативность. С электронным вариантом договора кредит, вклад или карту можно оформить не выходя их дома в пределах трех минут. Соответственно, и деньги поступят клиенту на счет гораздо быстрее, в переделах десяти минут. Кроме того, эксперты полагают, что электронная форма договоров снижает риски, так как для утверждения потребуется несколько способов подтверждения: биометрия, смс-оповещение и личный кабинет.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 году крупные банки России могут изменить правила выдачи потребительских кредитов и перейти на электронные договоры с клиентами.
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