Москва, , 08:05 — REGNUM Переход на электронный вид оформления в банках договоров на получение потребительских кредитов, открытие вкладов и выдачу карт вполне ожидаем, так как перевод документооборота в цифровую форму в наше время вполне естественен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Виталий Ревзин.

«К электронной форме договоров переходят практически все крупные кредитные организации. Во-первых, это экономно: некоторые договоры занимаю множество страниц печатного текста. А ведь все договоры обычно распечатываются в нескольких экземплярах. Это расходы на покупку бумаги и обслуживание оргтехники. Кроме того, нужно ждать, пока текст распечатается. Потом его необходимо подписать. Если клиент подписывает документ сразу, то для подписи представителя банка порой необходимо ждать несколько дней или даже недель. Во-вторых, это удобно. Бумажный вариант договора может пропасть, повредиться и т.д. Сохранить электронный вариант проще, и при необходимости любое заинтересованное лицо будет иметь к нему мгновенный доступ», — заявил Ревзин.

По его словам, все перечисленное влияет и на оперативность. С электронным вариантом договора кредит, вклад или карту можно оформить не выходя их дома в пределах трех минут. Соответственно, и деньги поступят клиенту на счет гораздо быстрее, в переделах десяти минут. Кроме того, эксперты полагают, что электронная форма договоров снижает риски, так как для утверждения потребуется несколько способов подтверждения: биометрия, смс-оповещение и личный кабинет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 году крупные банки России могут изменить правила выдачи потребительских кредитов и перейти на электронные договоры с клиентами.

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