Иерусалим, , 04:54 — REGNUM Израильская компания Temi Group, занимающаяся разработкой мобильных домашних роботов с искусственным интеллектом, сообщила о получении $15 млн инвестиций от китайской фирмы Joy Capital и инвестора Джона Ву, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Робот, разрабатываемый израильской фирмой, способен ездить по всему дому, следовать за членами семьи и показывать видео, отображать информацию и видео-звонки на своем сенсорном мониторе. Он также может управляться через приложение-компаньон и даже удаленно получать команды отправиться в ту или иную комнату.

Робот оснащен голосовым ассистентом и может отвечать на вопросы на китайском и английском языках, управлять «умными» приборами в доме и ставить вещи на свои места, если они вдруг оказались не на них.

В 2019 году робот получил целый ряд престижных премий. Он может быть использован и в офисах, розничных магазинах, отелях, госпиталях и университетах в виду своей многофункциональности.