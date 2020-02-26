Пекин, , 04:02 — REGNUM Четыре новых спутника китайской Системы спутниковой навигации BeiDou (BDS) недавно успешно прошли тесты на орбите и были включены в состав единой навигационной системы, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Еще четыре спутника за порядковыми номерами 47, 48, 52 и 53 успешно прошли орбитальные испытания, сообщили в Управлении спутниковой навигационной системы Китая. Все они работают на средней орбите Земли и были разработаны Китайской академией космических технологий при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации.

47-й и 48-й спутники были запущены 23 сентября 2019 года, а 52-й и 53-й — 16 декабря того же года. Напомним. Что Китай начал создавать свою спутниковую навигационную систему, названную «Созвездие Большой Медведицы» еще 90-е годы прошлого века. Ее работа в Азиатско-Тихоокеанском регионе начала в 2012 году. За прошедшие годы было запущено 28 спутников семейства BDS-3 и два спутника семейства BDS-2.