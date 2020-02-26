Дакка, , 03:16 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Realme официально заявил о выходе на рынок Бангладеш, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Официальное заявление было сделано во время пресс-конференции в столице Бангладеш городе Дакка, где планируется создать фабрику сборки телефонов. Ранее Realme продавала свои устройства в Бангладеш посредством дилеров.

Шэньчжэньский производитель был основан в мае 2018 года и уже вышел на рынки 25 стран, включая Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Пакистан, Египет и Евросоюз. Производитель занял 7 место в мире по скорости роста бренда в третьем квартале 2019 года.

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