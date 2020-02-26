Лос-Анджелес, США, , 02:44 — REGNUM Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса. Об этом член городского совета Джо Бускаино сообщил в своём Twitter.

«Городской совет Лос-Анджелеса одобрил выдачу SpaceX разрешения на аренду 12,4 акра в порту Лос-Анджелеса для строительства Starship, вероятно, предназначенных для Марса», — написал Бускаино. Начальная стоимость аренды, которая в последующем будет повышаться, составляет $1,7 млн в год.

В настоящее время SpaceX собирает прототипы Starship на своих предприятиях в штатах Техас и Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX вела переговоры с местными властями о создании крупной производственной площадке в порту Лос-Анджелеса.

В настоящее время SpaceX доставляет ракеты-носители Falcon 9 с производственных объектов на стартовые площадки с помощью наземного транспорта. Однако габариты корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя будут слишком большими для такой транспортировки, в связи с чем размещение производственной площадки в порту является оправданным решением.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает комплекс из космического корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты, в перспективе — к Марсу.

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