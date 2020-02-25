Севастополь, , 22:59 — REGNUM В состав Черноморского флота передан новый морской буксир проекта 23 470 «Сергей Балк», сообщает пресс-служба Миноороны РФ.

Церемония включения буксира в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота прошла 21 февраля в Севастополе.

Морской буксир «Сергей Балк» построен на Ярославском судостроительном заводе (ЯСЗ) и является головным в серии из пяти морских буксиров проекта 23 470. Заложен на ЯСЗ 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года. Передача буксира на Черноморский флот затянулась из-за переработки проекта по замене импортных комплектующих на отечественные.

Второй буксир данного проекта «Андрей Степанов» находится сейчас в достройке на севастопольском «Судоремонтном заводе Персей».

Еще три аналогичных буксира проекта 23 470 строятся в Ярославле по модифицированному проекту.

Буксир длиной 70 метров оборудован 20-тонным краном с системой компенсации качки, а также вертолётной площадкой.

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