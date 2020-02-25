Берлин, 25 февраля 2020, 14:54 — REGNUM Немецкое ателье Lumma Design представило кроссовер Aston Martin DBX, получивший тюнинг-обвес под наименованием CLR AM. Видео с информацией об авто размещено на канале Red Man в YouTube.
Экстерьер кроссовера выделяется широкофюзеляжным обвесом, который имеет вставки из карбона, а дверь багажника оснащена углепластиковым спойлером. Кроме того, специалисты произвели замену колёс и насадок выхлопной системы.
Рестайлинговое авто в отличие от обычных DBX имеет новые бампера, стильные передние крылья, расширители колёсных арок и диффузор иной формы.
Что же касается двигателя, то он останется прежним — это «битурбовосьмёрка» производительностью 550 «лошадей».
Напомним, в прошлом году в РФ было продано 10 новых престижных машин Aston Martin, что на три экземпляра меньше, чем в 2018 году.
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