Лондон, , 14:01 — REGNUM Английский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus Cars Limited в британском городе Хетель построил завод для выпуска нового гиперкара Evija с электромотором мощностью 2000 л. с. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Старт производства электросуперкара произойдёт летом 2020 года, однако автопредприятие уже готово собирать предсерийные экземпляры автомобиля.

Предприятие построено на территории главного офиса бренда недалеко от трека для испытаний образцов автомобилей марки. Завод строили около 20 специализированных подрядчиков и более 50 специалистов.

Стоит отметить, что на новом предприятии Lotus планирует выпустить 130 единиц Evija. Причём все они давно распроданы.

Напомним, электрокар Evija может ускоряться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 км/ч. Запас хода электромобиля — 400 км по циклу WLTP.

Ранее компания Lotus представила новую модификацию спортивного авто Evora GT410 без приставки Sport. Она станет повседневной доступной спортивной версией модели.

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