Пекин, , 13:40 — REGNUM В сети появилось видео с зимних испытаний китайской модели Xpeng P7 с электромотором. Ролик с тестов авто размещён на канале Xpeng Motors в YouTube.

Испытания проходили в китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хэйхэ. Отмечается, что тесты длились почти четыре месяца.

«Xpeng P7 покорил ледяную снежную трассу в — 35 градусов в Хэйхэ, обеспечив выдающиеся результаты зимних испытаний», — говорится в сообщении под видео.

Таким образом, специалисты китайской компании испытали аккумулятор при минусовых температурах. Кроме того, эти тесты проводились для настройки системы контроля тяги и регулирования шасси автомобиля.

Агрегат тестируемой модели состоит из двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Мощность мотора составляет 430 «лошадей» и 660 Нм.

От 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,3 секунды, а его запас хода составляет 550 км по циклу NEDC.

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