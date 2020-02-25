Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Специалисты американского автопроизводителя General Motors оснастили суперкар Chevrolet Corvette нового поколения «летающим» режимом системы контроля тяги. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

Данный режим необходим на гоночных треках, когда от земли отрываются все четыре колеса. Когда система стабилизации определяет, что колёса автомобиля теряют сцепление с дорогой, она тут же настраивает распределение момента по колёсам.

Если стандартная система контроля тяги при плохом сцепления с землёй притормаживает колёса, то в «летающем» режиме Chevrolet Corvette при отрыве колёс от дорожного покрытия не будет задействовать тормоза.

Таким образом колёса в полёте будут продолжать вращаться с прежней скоростью, что весьма полезно во время гонки, когда важна каждая секунда.

Напомним, в марте 2020 года узбекская компания UzAuto Motors приступит к продажам бюджетных моделей Chevrolet (Spark, Nexia и Cobalt) на авторынках России, Казахстана и Белоруссии.

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