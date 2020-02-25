Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Специалисты из американского ателье Mountune представили самую быструю модель Ford Fiesta. Об этом сообщается на сайте AutoEvolution.

Тюнеры увеличили производительность автомобиля с 225 л. с. до 232 «лошадей».

"Модернизация мощности m235 показывает, сколько удовольствия можно получить от Mk8 Fiesta ST», — сказал директор Mountune Performance Алек Пелл-Джонсон.

Он добавил, что в компании продолжают улучшать комплект m225. Индукционный комплект Mountune (m225) не только увеличивает производительность модели, но и увеличивает индукционный шум, а это в свою очередь повышает привлекательность звука мотора. При этом запуском двигателя можно управлять с помощью телефона, в котором установлено специальное приложение.

Кроме того, Ford Fiesta ST получил настройку защиты от угона. За модель с пакетом доработок m235 покупателю придётся доплатить 575 фунтов стерлингов (около 48 тыс. рублей).

Напомним, автокомпания Ford начала тестирование в Соединённых Штатах новый пикап F-150. Он должен выйти на мировой рынок в 2021 году.

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