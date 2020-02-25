Киев, , 12:14 — REGNUM В 2020 году министерство обороны Украины планирует закупить 3 тыс. единиц ракет и ракетных комплексов ВСУ, сообщи в пресс-службе ведомства.

По данным военного ведомства, сумма закупок составит более 2,4 млрд гривен или свыше $98 млн.

Кроме того, планируется завершить испытания ракетных комплексов «Нептун» и «Ольха», также закупка серийных образцов данных видов оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области прошли испытания «Ольхи». Ракета поразила цель на расстоянии около 100 км.

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