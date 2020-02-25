Берлин, , 12:10 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует выпустить спортивный электромобиль. Об этом сообщается на портале Autocar.

Это будет высокопроизводительный двухдверный автомобиль-купе и родстер. При этом электрокар будет прототипом гоночного ID.R. Построен электрокар будет на платформе MEB. Не исключено, что для модели будут разработаны новые аккумуляторы.

Пока ничего неизвестно о технических характеристиках нового автомобиля. Известно, что на платформе MEB выпускаются автомобили с полным, передним и задним приводом. При этом на этой платформе можно произвести машины с одним или несколькими силовыми установками. Это позволяет выпустить различные варианты автомобилей.

По предварительной информации, аккумуляторные батареи будут разработаны с иным химическим составом. Компания сейчас занимается адаптацией гоночных технологий к обычным автомобилям. Таким образом, новый электрокар с гоночными возможностями появится где-то через пять лет.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Mercedes проводит финальные тесты прототипов своих электрокроссоверов EQA и EQB.

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