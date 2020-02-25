Мадрид, , 11:54 — REGNUM На спецмероприятии в испанском городе Бильбао немецкий автопроизводитель MAN провёл премьеру обновлённой линейки грузовых машин. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru

Стоит отметить, что обновления затронули все типы грузовиков (среднетоннажные TGM, дальнобойные TGX, легкие TGL и строительные TGS).

Отмечается, что новое поколение сразу всех грузовых машин MAN появляется первый раз за последние 20 лет. При работе над автомобилями учитывались мнения и пожелания водителей со всего мира. Всего с момента начала проектирования и до выхода с конвейера первых обновлённых моделей MAN прошло пять лет.

Специалисты немецкого бренда сделали новинку в стиле «морды льва», поскольку именно это животное является символом компании.

Что же касается салона грузовиков, то они эргономичны и при этом имеют большое количество систем. Так, под кроватью авто расположен большой вещевой ящик и компактный холодильник. Кроме того, машины оснащены новейшими помощниками и электронными системами

Ранее компания MAN Truck & Bus запатентовала в России экстерьер городской развозной грузовой машины с электрическим мотором CitE.

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