Москва, , 09:19 — REGNUM На начало 2020 года в России насчитывается порядка 6,3 тыс. электрокаров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом, по оценкам специалистов, доля электромобилей на авторынке страны составляет только 0,014% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей в России.

Больше всего в РФ электрифицированных Nissan Leaf. На долю одной только этой модели приходится 83% от всех электромобилей в стране. Их количество на 1 января 2020 года в России составляет 5,2 тыс. единиц.

Кроме того, в стране зарегистрировано 410 электрифицированных моделей американской компании Tesla. Из них 233 единицы Model S, 155 — Model X и 22 экземпляра Model 3. В России также зарегистрировано 328 единиц Mitsubishi i-MiEV и 139 экземпляров Jaguar I-Pace.

Количество остальных моделей не превышает 100 экземпляров. К ним относятся Lada Ellada (96 шт.), Renault Twizy (38 шт.), BMW i3 (37 шт.), Hyundai Ioniq (3 шт.) и Peugeot Ion (3 шт.).

Напомним, в 2019 года в России было продано 353 электромобиля — на 145% больше, чем в 2018 году.

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