Москва, , 07:45 — REGNUM Цены в РФ на бытовую технику в 2021 году увеличатся на 13%, а на электронику рост составит не менее 9%. Об этом изданию «Известия» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

По его словам, цены на бытовую технику и электронику вырастут, если в 2021 году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки.

Также сообщается, что цены на обувь в 2021 году могут повыситься на 5%, а верхней одежды — на 2%.

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