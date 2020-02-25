Пекин, , 03:15 — REGNUM Китайский производитель смартфонов компания Huawei представила 24 февраля новейшую версию своего складного смартфона Mate Xs, сообщает агентство Синьхуа.

Mate Xs представляет усовершенствованную версию Mate X, которая была представлена еще в прошлом году. Новый аппарат имеет аналогичные габариты, что и предшественник, но в то же время, обзавелся усовершенствованным дисплеем и процессором Kirin 990 с поддержкой стандарта связи 5G.

Складной телефон с гибким экраном использует фирменную оболочку EMUI 10, которая основывается на системе Android с внедрением собственных сервисов Huawei. Цена аппарата составит 2499 евро ($2710) за премиальную модель. Продажи стартуют по всему миру в марте текущего года.