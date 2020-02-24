Пекин, , 16:06 — REGNUM Министерство промышленности и информатизации КНР призвало телекоммуникационные компании ускорить внедрение мобильной связи пятого поколения 5G для минимизации экономических потерь от вспышки коронавируса. 24 февраля об этом сообщает «Синьхуа».

Соответствующее заявление было выпущено после рабочего заседания ведомства, состоявшегося 22 февраля. В министерстве промышленности и информатизации призвали использовать технологии 5G для стабилизации инвестиционной деятельности и развития индустриальной цепочки. В частности, связь 5G должна ускорить развитие в сфере дистанционного образования и медицинского обслуживания, а также в области информационных технологий.

Отметим, 23 февраля представители одного из крупнейших операторов связи Китая China Unicom заявили, что развернут сеть из 250 тысяч базовых станций 5G к концу третьего, а не четвёртого квартала 2020 года, как это планировалось ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале представитель Huawei Ян Чаобин заявил, что вспышка нового коронавируса не повлияла на поставки телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

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