Токио, , 14:40 — REGNUM Японская корпорация Sony анонсировала смартфон Xperia 1 II, оснащённый модемом для мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает пресс-служба Sony.

Sony планировала представить эту модель на выставке Mobile World Congress 2020 в Барселон. Мероприятие было отменено из-за угрозы распространения нового коронавируса, поэтому компания провела собственную презентацию. Мероприятие транслировалось на YouTube-каналае Sony Xperia.

«Являетесь ли вы профессионалом в области вещания, которому требуется быстрая скорость, или обычным пользователем, которому нужны лучшие развлечения, Xperia с 5G выведет ваш опыт использования мобильных устройств на новый уровень», — отметил президент Sony Mobile Communications Мицуя Кишида.

Модель Xperia 1 II будет работать на процессоре Qualcomm 865 Snapdragon. Устройство оснащено 6,5-дюймовым OLED-дисплеем 4K (1644×3840 пикселей). Ожидается, что эти смартфоны поступят в продажу весной 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале был закрыт интернет-сайт компании Sony, посвящённый её мобильным устройствам.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony закрыла сайт мобильного подразделения