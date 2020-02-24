Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Специалисты исследовательской компании Canalys представили прогноз рынка персональных компьютеров на 2020 год. Прогноз опубликован на сайте компании.

Эксперты рассмотрели два сценария развития рынка, зависящих от серьёзности вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно оптимистическому варианту (вероятность такого развития событий оценивается в 80%), уровень производства персональных компьютеров восстановится в полном объёме в апреле. При этом сценарии годовые поставки компьютеров сократятся в 2020 году на 3,4% по сравнению с 2019 годом.

Наихудшей сценарий предполагает, что уровень производства не восстановится до конца июня. В этом случае за год объём поставок упадёт на 9%. Больше всего пострадает рынок Китая, который сократится на 12%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» в 2020 году с 2,6% до 2,4% из-за вспышки коронавируса.